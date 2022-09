Cherté de la vie : Comment les RH gèrent-ils la pression des salariés ?

De tout temps, les DRH font face à des problématiques récurrentes : pénurie et gestion des effectifs, bouleversement de l’organisation du travail, maintien de la santé et sécurité au travail, gestion des risques psychosociaux… Mais quand la cherté de la vie s’ajoute à ces maux, les DRH font face à une crise inédite.

Et pour cause, la conjoncture internationale causée par la guerre en Ukraine mais aussi la sortie du Covid ont eu des conséquences néfastes sur le plan économique et social dans le monde entier, y compris le Maroc.

Pour Mohammed Benouarrek, DRH de Promamec, «la faiblesse du pouvoir d’achat des salariés a engendré une croissance inédite du nombre de demandes de révision salariale, de prêts et d’avances sur salaire au sein des entreprises. Le moral est certes impacté car les salariés se battent pour garder leur niveau de vie habituel et ne pas glisser vers le bas». Mais ce n’est pas le seul constat.

Vague de mobilité au niveau du marché de l’emploi, parce que les entreprises n’ayant pas la capacité financière leur permettant de répondre aux demandes d’augmentations des salaires, accroissement des cahiers revendicatifs des syndicats…, ajoutez à cela une baisse de productivité de la part des salariés et un manque de motivation. Tout cela n’est pas facile à gérer.

Pour sa part, Ahmed Al Motamassik, sociologue d’entreprise, souligne que le phénomène n’est pas nouveau. «Cherté de la vie et revalorisation salariale ont toujours été sur la table de négociations entre entreprises et syndicats depuis longtemps. Mais l’avènement soudain de la pandémie a créé des fissures dans le paradigme managérial. Une situation qui a amené les entreprises à improviser, à travailler dans l’urgence, instaurant ainsi un management en mode «Cellule de crise» et de «Navigation à vue». De ce fait, les fondamentaux du management classique deviennent désuets, inadaptés, voire anachroniques. Nous sortons de deux années difficiles de la crise sanitaire et cette question de malaise des cadres liée à la faiblesse du pouvoir d’achat montre à quel point la cherté de la vie est devenue un indicateur du malaise profond qui existe dans les entreprises».

Ces attentes ont commencé à se faire sentir après la fin de la pandémie et se sont accélérées après cette vague de hausse des prix. Le salarié est désormais à la recherche du mieux pour ne pas couler davantage.

Bien évidemment, les RH sont au premier plan pour gérer tant bien que mal ce genre de situations. Comment gérer la pression de plus en plus croissante en interne ?

