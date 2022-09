Aujourd’hui ce sont les fameuses «soft skills» qui font les bons commerciaux

Pour Mohamed Bennouna, Directeur général du cabinet F2V Maroc, la crise actuelle va à nouveau mettre les commerciaux sous tension, mais aussi permettre aux candidats de révéler leur potentiel et leur valeur pour les structures. Explications.

• Beaucoup d’entreprises souffrent d’un déficit de commerciaux, quel constat dressez-vous actuellement ?

Trois tendances se combinent depuis plusieurs années. La vente a mauvaise presse au Maroc et ailleurs. Nos étudiants ne veulent pas en faire, ce n’est pas une filière royale. Les meilleurs s’orientent vers la finance, l’entrepreneuriat ou le marketing. Les nouveaux arrivants sur le marché du travail se font de plus en plus rares, alors que les entreprises ont de plus en plus de besoins ces dernières années.

Il faut dire qu’il y a peu de bonnes écoles de vente au Maroc. Les écoles de commerce deviennent des écoles de management et délaissent les programmes dédiés à la vente. Les entreprises n’ont pas le temps d’investir en formation, car le temps des commerciaux impacte directement le business. Par conséquent, il est difficile de trouver des profils bien formés.

Il faut dire aussi que le métier a profondément évolué depuis une dizaine d’années. Le marché s’est digitalisé et les acheteurs se sont professionnalisés. Aujourd’hui, ce sont les fameuses «soft skills» qui font les ….

