Match d’ouverture : La Côte d’Ivoire veut commencer du bon pied face à la Guinée Bissau

La Côte d’Ivoire, qui accueillera la phase finale de cette grand-messe du ballon rond africain pour la deuxième fois de son histoire après l’édition de 1984, affiche de grandes ambitions afin de s’adjuger un troisième trophée après ses titres décrochés en 1992 et en 2015.

Pour y parvenir, elle comptera sur un effectif formé de joueurs évoluant, notamment, en France, à l’image de Yahia Fofana (Angers), Wilfried Singo (AS Monaco), Oumar Diakite (Reims) et Jeremie Boga (Nice), à côté d’autres cadres, comme Serge Aurier (Nottingham/Angleterre), Evan Ndicka (AS Roma/Italie), Odilon Kossonou (Bayer Leverkusen/Allemagne), Frank Kessie (Al-Alhi/Arabie Saoudite) ou encore Seko Fofana (Al-Nassr/Arabie Saoudite).

Les Ivoiriens, qui ont disputé plusieurs matches amicaux en prévision de cette CAN, dont ceux face au Maroc (1-1) et la Sierra Léone (5-1), aborderont ce match inaugural avec les faveurs des pronostics, emmenés par Jean-Louis Gasset, un entraineur qui découvre, certes, la compétition phare de la CAF pour la première fois de sa carrière, mais nourrit l’espoir de marquer les esprits et mener la Côte d’Ivoire à la victoire finale.

Les Eléphants restent sur un parcours de sept matches sans défaite et veulent continuer sur cette lancée devant leur public. Néanmoins, la 49è nation au classement mondial et qui occupe le 8è rang au niveau africain devra se méfier d’une équipe de Guinée Bissau (103è rang mondial) difficile à manœuvrer. Celle-ci, qui signe sa 4è participation en Coupe d’Afrique des Nations, n’a jamais franchi le premier tour.

En Côte d’Ivoire, la formation bissau-guinéenne, qui a terminé la phase de qualification en deuxième place derrière le Nigéria, tentera de jouer les trouble-fête et décrocher le précieux sésame des huitièmes de finale face à de gros calibres du football africain.

Quoi qu’il en soit, les coéquipiers de Mama Baldé (Olympique Lyon/France), seront en mission commando face au pays hôte.

Pour le compte du même groupe, le Nigéria retrouvera la Guinée équatoriale dimanche à 15h00 (GMT+1), tandis que le choc du groupe A entre la Côte d’Ivoire et le Nigeria aura lieu le 18 janvier.