Maroc-Tanzanie : Les Lions mènent tranquillement à la mi-temps

C’est sous un mercure de 31 degrés que le Maroc a débuté son aventure dans la CAN. Après avoir géré tranquillement le match pendant plus d’une demi-heure, Roman Saiss trouve les filets à la 30ème minute grâce à un beau tir de Hakim Zyech, mal repoussé par le gardien de la Tanzanie. Il s’agit du 23ème but du capitaine des Lions en match officiel.

Les lions de l’Atlas ont bien géré leurs efforts et n’ont subi aucun danger sur leur but. Ils auraient même pu doubler le score grâce au virevoltant Abdessamad Ezzalzouli.