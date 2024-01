Côte d’Ivoire 2024 : Un début de CAN chaud sous une température plus chaude

La Coupe d’Afrique des nations, organisée en Côte d’Ivoire, a commencé le 13 janvier par une victoire des hôtes de la compétition. En revanche, certains favoris de cette CAN, que ce soit l’Égypte, le Nigéria ou le Ghana, connaissent un début compliqué.

L’Égypte a frôlé la grosse désillusion pour son premier match dans cette compétition, face au Mozambique (2-2) dimanche dernier. Les Pharaons, qui menaient au score avant d’encaisser deux buts en l’espace de trois minutes en seconde période, ont arraché un point à la 90e +7 grâce à un penalty de Mohamed Salah. C’est dire à quel point l’Egypte a eu chaud.

Le football est le football, avec ses surprises et ses imprévus

Ce même dimanche soir, le Ghana a perdu son premier match de poule, face au Cap-Vert (1-2), malgré un but d’Alexander Djiku. Les Black Stars se sont inclinés dans le temps additionnel. Tout cela pour dire que le football est le football, avec ses surprises et ses imprévus, quelle que soit la nature ou le degré de la compétition.

Seul le Sénégal a assumé son statut de favori en battant la Gambie (3-0) pour défendre son titre, lundi à Yamoussoukro. Comme la Côte d’Ivoire, vainqueur de la Guinée-Bissau (2-0) au match d’ouverture, les hommes d’Aliou Cissé ont échappé aux pièges tendus aux cadors depuis le début de la CAN. On n’est jamais sûr de rien. De même que l’Algérie, qui a longtemps mené face à l’Angola, a fini par succomber et se contenter d’un match nul. Idem pour le Cameroun qui a pu à peine se contenter d’un nul contre la Guinée. Après l’ouverture du score par Bayo (10e), les Lions indomptables sont revenus au score grâce à Magri (51e).

On peut ainsi dire que certaines grandes équipes du continent ont raté leur début de compétition. Certes, il reste deux matchs mais il va falloir grappiller des points pour espérer aller plus loin. Certaines équipes ont été meilleures que d’autres le temps d’un match. Il faut reconnaître que depuis le début de la CAN, elles ont montré qu’elles avaient de la qualité. C’est compliqué de gagner des matchs et encore plus compliqué de gagner par deux ou trois à zéro. On sait que c’est serré, et que très souvent cela se joue dans les petits détails.

Les Marocains qui se sont attribué la troisième meilleure chance de victoire par le modèle de prédiction sont à la recherche de leur deuxième titre de champion d’Afrique, après l’avoir remporté en 1976, mais ils n’ont pas dépassé les quarts de finale lors de leurs sept dernières participations, depuis leur défaite en finale de 2004 (2-1) face à la Tunisie.

Les Lions ne font pas exception, ils sont également sous haute pression. Et lorsque l’on sait que jamais auparavant la CAN n’avait connu la participation d’une équipe demi-finaliste de la Coupe du monde, on comprend tout de suite que le Maroc sera très attendu par tous ses adversaires. À n’importe quel stade de la compétition.