CAN 2023 : Les tops et les flops des phases de groupes

L’Égypte et la Côte d’Ivoire miraculées, le Ghana, l’Algérie et la Tunisie sortis de la compétition : décidément, rien ne se passe comme prévu dans cette Coupe d’Afrique des nations. Alors que les grandes nations africaines de football semblent complètement en déroute, excepté le Sénégal, tenant du titre et qui tient son rang, les «petits poucets» ont marqué les esprits. La phase de poules a également été fructueuse en termes de buts avec une moyenne de plus de 2 buts par match.

Les surprises

La Guinée équatoriale, le Cap Vert et la Mauritanie ont été sans aucun doute les surprises de ces phases, les deux premiers ont d’ailleurs dominé leur groupe. La Côte d’Ivoire, pays organisateur qui n’avait besoin que d’un nul, a été laminée et humiliée par la Guinée-Équatoriale. En surclassant les éléphants, l’équipe qui porte bien son nom de «l’éclair national», a sans doute frappé d’une pierre deux coups. Tout d’abord en infligeant la plus lourde défaite (4-0) à un pays hôte d’une CAN mais aussi en enregistrant sa plus grande victoire sur le même score dans une compétition continentale. Elle termine première du groupe A devant le Nigéria et la Côte d’Ivoire.

Idem pour la Mauritanie qui signe sa première victoire et sa première qualification au deuxième tour en Coupe d’Afrique. Pour sa troisième participation en phase finale, elle a créé la surprise en battant l’Algérie par un but à zéro dans le troisième match après deux défaites contre le Burkina Faso et l’Angola. Les Mourabitines terminent troisièmes avec trois points. L’Algérie, quant à elle, quitte la compétition pour la deuxième fois consécutive au premier tour sans réaliser de victoires.

Dans le groupe B, le Cap Vert a également créé la sensation en tenant tête à deux cadors : L’Egypte et le Ghana, respectivement septuple et quadruple vainqueurs de la compétition. Il termine premier de son groupe avec 7 points.

L’Égypte a décroché son ticket pour les huitièmes de finale mais seulement avec trois matchs nuls. Puis le Ghana qui devait absolument gagner, se fait surprendre et éliminer par le Mozambique dans les derniers instants d’un match qu’il menait 2 à 0. Pour sa part, le Sénégal, tenant du titre, est la seule équipe à assurer 9 points dans la phase des groupes en gagnant tous ses matches. Dans le même groupe, le Cameroun, autre cador de la compétition, a assuré sa qualification mais sans briller pour autant.

Chaleur et échauffourées en fin de match

Les conditions climatiques, marquées par une chaleur humide avoisinant les 35 degrés par moment, ont eu un impact significatif sur la performance de plusieurs équipes. On l’a senti dans plusieurs matchs, notamment chez les équipes nord africaines qui n’ont pas su gérer les phases de jeu par moment. La décision de programmer les matches à 14 heures a suscité des critiques de la part de certains sélectionneurs, tels que Walid Regragui et Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal. L’équipe du Maroc a particulièrement souffert de ces conditions lors de sa confrontation contre la République démocratique du Congo, le dimanche 21 décembre.

Bien que la plupart des rencontres se soient déroulées sans incidents majeurs, le match entre les deux équipes a été marqué par des échauffourées en fin de partie. Une altercation a éclaté entre Walid Regragui, et Chancel Mbemba, le capitaine congolais. Un affrontement impliquant une partie du personnel et des joueurs des deux équipes s’est également déroulé sur le terrain pendant quelques minutes, avant qu’ils ne regagnent les vestiaires, dans une atmosphère toujours tendue. Malgré les efforts de clarification de la part des deux équipes, la Confédération africaine de football (CAF) a mené une enquête à ce sujet.

Sinon les Lions de l’Atlas ont assuré durant leur premier match en surclassant la Tanzanie par trois buts à zéro et devront confirmer durant le reste de la compétition.

La polémique Mohamed Salah

Mohamed Salah, tant attendu durant cette compétition, a été critiqué non seulement pour ses performances en deçà des attentes, mais également en raison de sa décision prématurée de se retirer de la compétition. Blessée lors du match contre le Ghana, la star égyptienne risque de manquer plusieurs rencontres, voire le reste de la compétition, même si les Pharaons progressent. Cependant, le choix de Salah de retourner en Angleterre pour recevoir des soins suscite des réactions négatives dans son pays.

C’est d’ailleurs son club, Liverpool, qui a officialisé cette décision en reprenant la communication de la Fédération égyptienne. Selon les informations fournies après des examens approfondis sur la blessure de Salah et des discussions entre le médecin de l’équipe égyptienne et son homologue de Liverpool FC, il a été décidé que le joueur regagnerait l’Angleterre après le match contre le Cap-Vert afin de poursuivre son traitement. L’espoir demeure de le voir rejoindre la sélection lors de la demi-finale, à condition que l’équipe se qualifie.