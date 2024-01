CAN 2023 : Les sanctions de la CAF contre Regragui annulées

Ce qui devait être fait est acté. Les sanctions contre le coach du Onze marocain, Walid Regragui, sont nulles et non avenues. C’est ce que vient de décréter la commission d’appel relevant de la Confédération africaine de football (CAF). Ni suspension, ni amende.

On le savait, la décision de la commission de discipline a été pour le moins précipitée. Plus encore, aucun rapport détaillé n’a été produit. La réaction de la FRMF a été rapide et son plaidoyer des plus convaincants. Ça ne pouvait nullement passé comme une lettre à la poste ! Pourtant, Walid a dû suivre le match contre la Zambie des gradins, mais cela n’a pas empêché ses poulains d’exprimer tout leur soutien à leur coach. D’abord, en remportant, haut la main, la rencontre. Ensuite, avec ces images qui ont enflammé la toile lorsqu’ils se sont adressés à lui par ce geste de « reconnaissance ». Rachid Benmahmoud a assuré, mais l’esprit Walid y était aussi. La Fédé a agi dans les règles de l’art et du règlement avec doigté et a eu gain de cause. Ceci dit, on reste concentrés sur la prochaine échéance contre l’Afrique du Sud. Le ticket vers les quarts. Mardi 21 heures au stade Laurent Pokou.