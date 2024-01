CAN 2023 : Les affiches des huitièmes de finale

Les chocs Cameroun-Nigeria (samedi 21h00), huit Coupes d’Afrique à eux deux, et Sénégal-Côte d’Ivoire (lundi 21h00), entre le tenant du titre et l’hôte miraculé, sont les deux plus belles affiches des 8e de finale de la CAN-2023.

Derrière ces duels de titans du continent, Angola-Namibie et Cap-Vert-Mauritanie désigneront des quarts de finalistes inattendus. Après l’élimination surprise de trois anciens vainqueurs, l’Algérie, le Ghana et la Tunisie, la route s’est dégagée pour des outsiders…

Mais le rendez-vous le plus prestigieux oppose les “Lions Indomptables” aux “Super Eagles”. Les deux géants se sont affrontés sept fois à la CAN, pour trois victoire chacun, mais le Cameroun a remporté les siennes en finale à chaque fois, en 1984 (3-1), justement dans ce même stade Félix-Houphouët-Boigny d’Abidjan, en 1988 (1-0) et en 2000 (0-0, 5 t.a.b. à 4), à Lagos, faisant pleurer tout un pays.

En 1984, le Cameroun remportait son premier titre et la Côte d’Ivoire était éliminée dès le premier tour de la CAN qu’elle organisait. Cette fois elle a échappé au pire, les “Éléphants” sont passés par un trou de souris, en tant que le dernier meilleur troisième…

Leur entraîneur Jean-Louis Gasset parti, la tentative d’une pige d’Hervé Renard avortée, les Orange désormais coachés par Emerse Faé auront-ils retrouvé assez de moral après leur débâcle devant la Guinée Équatoriale (4-0) pour affronter le Sénégal?

Les Lions ont fait la plus forte impression parmi les favoris, dominant le Cameroun (3-1) en poules, et semblent taillés pour le doublé.

Découvrez le programme complet des huitièmes de finale de cette CAN 2023 :