CAN 2023 : Le Nigeria frappe fort, le Ghana et l’Egypte font match nul

La Côte d’Ivoire est le premier pays organisateur à perdre un match dans la phase de groupe depuis la Guinée Equatoriale en 2012.



Plus tôt dans la journée, la Guinée Equatoriale avait pris la tête du groupe A, en battant la Guinée-Bissau 4 buts à 2.



Avec ce résultat, le Nigeria se refait une santé après son match nul en ouverture face à la Guinée équatoriale (1-1). Avec 4 points, les hommes de José Peseiro rejoignent la Guinée équatoriale en tête de leur groupe. La Côte d’Ivoire compte 3 points et devra l’emporter pour sa dernière sortie pour espérer passer aux huitièmes de finale.



Lundi, la Côte d’Ivoire affrontera la Guinée Equatoriale, alors que le Nigeria sera opposé à la Guinée-Bissau déjà éliminée, après ses deux défaites en autant de matchs. Les deux premiers du groupe sont qualifiés ainsi que les quatre meilleurs troisièmes.



L’autre choc de cette journée entre le Ghana et l’Egypte a failli tourner au cauchemar pour les coéquipiers de Mohammed Salah, qui ont fait match nul (2-2).



Les Egyptiens, qui restaient sur un décevant match nul face au Mozambique (2-2) lors de la première journée, avaient à cœur de signer leur première victoire, alors que les Blacks stars ont, eux aussi, mal entamé la compétition après leur défaite face au Cap Vert (1-2).



L’Egypte est deuxième du groupe B à un point du Cap-Vert, qui joue vendredi contre le Mozambique (3e, 1 pt). Le Ghana (1 pt) est quatrième et dernier.



Mais le gros point négatif pour l’Egypte est la blessure de son capitaine Salah, remplacé à quelques minutes de la mi-temps, visiblement touché à l’arrière de la cuisse gauche.



Lundi pour la troisième et dernière journée du premier tour, le Ghana sera opposé au Mozambique et l’Egypte au Cap-Vert.