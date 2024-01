CAN 2023 : Le Maroc s’impose royalement lors de son premier match

Ce n’est pas donné de jouer avec les demi-finalistes de la coupe du monde 2022. Le Maroc l’a remporté logiquement face à la Tanzanie, au stade de San Pedro après un but tiré par le cap’taine Romain Saïss, à la 30e minute de la première mi-temps. Bien que sous une température de 31 degrés et un degré élevé d’humidité, frôlant les 80%, les Lions de l’Atlas n’ont eu aucun mal à s’imposer face à l’équipe tanzanienne.

A la 2e mi-temps, le Maroc fait le break. Et c’est le grand Ounahi, milieu de terrain qui rajoute un 2e but, à la 77e minute, au grand bonheur des marocains.

Et bien sûr, jamais deux sans trois. En-Nseyri qui a quand même, raté quelques occasions, est venu se rattraper pour couronner cette rencontre, d’un 3e but à la 80e minute. Quelques secondes de flottement, de checks, de vérification de VAR… le but est finalement validé.

C’est ainsi que le Maroc clôture ce match majestueusement. N’a-t-on pas dit, qu’il fallait vraiment craindre les Lions ! Rendez-vous dimanche pour un match très scruté, contre la République démocratique du Congo.