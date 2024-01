CAN 2023 : La Côte d’Ivoire humiliée par la Guinée équatoriale et quasi éliminée, le Nigeria termine deuxième

La Guinée équatoriale a dominé la Côte d’Ivoire, pays hôte, par 4 buts à 0, pour se qualifier aux huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2023) de football, lundi au stade Alassane Ouattara à Abidjan, en match de la 3e et dernière journée du groupe A.



Les Equato-guinéens ont ouvert le score à la 42e minute par le biais d’Emilio Nsue, un avantage qu’ils ont ardemment défendu, avant de creuser l’écart vers la fin de la partie, grâce à Pablo Ganet (73e), Nsue (75e) et Jannick Buyla (88e).



La Guinée équatoriale termine en tête de son groupe avec 7 points (grâce à la différence de but totale), et jouera en huitième de finale, le 28 janvier, contre l’un des meilleurs troisièmes des groupes C, D ou E.



La Côte d’Ivoire, avec trois points en troisième position, n’a plus son destin en main et doit attendre les résultats des autres groupes pour pouvoir se qualifier en tant que l’un des quatre meilleurs troisièmes équipes.

Le Nigeria assure et rassure

Par ailleurs, le Nigéria a battu la Guinée Bissau par 1 but à 0, pour se qualifier aux huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2023) de football, lundi au stade Félix-Houphouët-Boigny à Abidjan, en match de la 3e et dernière journée du groupe A.

Les Nigérians se sont imposés grâce à un but d’Opa Sanganté contre son propre camp (36e). Ils finissent deuxièmes de leur groupe avec 7 points, ex aequo avec la Guinée équatoriale, mais avec un total de buts inférieur.

En huitièmes de finale, le Nigéria jouera le 27 janvier contre le deuxième du groupe C.

Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleures équipes parmi celles qui finissent à la troisième place de leur groupe, se qualifient pour les huitièmes de finale.



En cas d’égalité de points entre deux équipes au terme des matches de groupe, les équipes sont départagées, dans l’ordre, selon le résultat du match entre les deux équipes, la différence de but totale, le nombre de buts inscrits et le tirage au sort.