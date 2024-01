CAN 2023 : Inwi met en place deux Fan Zones, dont une à Amizmiz

Partenaire officiel du football national, inwi déploie un dispositif spécial pour soutenir l’équipe nationale lors de la grande fête du football africain. L’opérateur annonce ainsi la mise en place de deux Fan Zones dédiées à la diffusion en direct des matchs de l’équipe nationale. La première sera située au Complexe Al Amal à Casablanca, tandis que la seconde prendra vie dans la ville d’Amizmiz. Ces deux espaces accueilleront aussi différents jeux et animations pour rendre cette expérience plus divertissante et immersive, souligne l’opérateur dans un communiqué.

Dans le même élan, inwi a lancé une nouvelle campagne réitérant son soutien à l’équipe nationale marocaine. À travers un film émouvant, inwi invite les Marocains à revivre les moments forts du football national, du premier sacre africain en 1976 jusqu’à 2022, année de la participation historique des Lions de l’Atlas à la Coupe du monde au Qatar.

Enfin, à l’occasion de la CAN, inwi a lancé une série d’offres «généreuses», portant sur le roaming, un nouveau forfait mobile, l’offre fibre Max Débit ainsi que sur les recharges.

«À travers des offres et des services empreints de générosité, inwi répond aux attentes des supporters en apportant son soutien total à l’équipe nationale lors de cette compétition africaine», conclut le communiqué.