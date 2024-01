Bouchra Karboubi, première femme arabe à officier un match à la CAN

L’arbitre marocaine Bouchra Karboubi est devenue, lundi, la première femme arabe à officier un match à la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2023) de football, en tant qu’arbitre principale.



Karboubi a, en effet, mené à bon port le match décisif, qui a opposé le Nigéria à la Guinée Bissau, au stade Félix-Houphouët-Boigny à Abidjan, pour le compte de la 3è et dernière journée du groupe A de la CAN-2023.



Il s’agit là d’une consécration qui illustre la politique proactive de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), qui s’est beaucoup impliquée dans le développement du football féminin et ce, dans le cadre de la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



L’essor remarquable que connait actuellement le football féminin national, qui s’est reflété récemment par de nombreux exploits dont le dernier en date est la qualification historique de l’équipe nationale U20 au Mondial-2024, est en effet le fruit d’un travail de longue haleine et d’actions concrètes mises en place par la FRMF pour la promotion de cette discipline.



Avant la rencontre Nigeria-Guinée Bissau dans le cadre de la CAN-2023, Bouchra Karboubi, inspecteur de police, s’est distinguée en officiant de nombreux matchs de football aux niveaux national et continental.



Elle a été la première femme marocaine à officier une finale de la Coupe du Trône de football, à l’occasion du duel pour le titre de la saison 2019-2020, entre l’AS FAR et le Moghreb de Tétouan, en mai 2022 à Agadir.



Elle a, également, officié lors de la Coupe du monde féminine 2023, organisée en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août.



Karboubi a, par ailleurs, reçu, le 10 janvier à Dubaï, le Prix Mohammed bin Rashid Al Maktoum de la créativité sportive, dans sa douzième édition, en tant que “Meilleur arbitre arabe de football”.



Ce prestigieux prix a été décerné à l’arbitre marocaine en reconnaissance de son leadership et de ses performances en tant qu’arbitre professionnelle ayant réussi à diriger avec brio des matches internationaux dans des compétitions de haut niveau.