Volvo avance ses pions dans le segment premium

Bon cru pour Scandinavian auto Maroc en 2019. Le concessionnaire de la marque suédoise Volvo a surperformé le marché grâce à des ventes en hausse. Les exploits de l’année 2019 du représentant de Volvo Cars au Maroc, se trouvent dans le sillage des bons résultats commerciaux du groupe qui a réussi à atteindre, pour la sixième année consécutive, un nouveau record de ses ventes à l’international, tous marchés confondus.

En effet, le constructeur suédois a réussi à dépasser, sur l’année 2019, le cap des 700 000 véhicules vendus dans le monde, et ce pour la première fois en 93 ans d’histoire. Selon le constructeur scandinave, cette croissance des chiffres de la marque a été portée notamment par le succès de son SUV XC60, suivi par les SUV XC40 et XC90, et ce au niveau de tous les marchés stratégiques de Volvo.

Ne dérogeant pas à la règle, ces trois modèles se sont particulièrement distingués chez Scandinavian auto Maroc. Ainsi, sur l’année complète, la marque a réussi -contrairement à la plupart des marques premiums- à enregistrer une hausse de ses ventes. Elle a ainsi pu écouler un total de 1 041 unités avec une part de marché (dans la gamme premium) de 7,8% contre 6,7% en 2018. Dans le détail, le XC60 a été le modèle le plus vendu en 2019, avec pas moins de 251 d’unités écoulées (contre 232 en 2018). Ce modèle phare est talonné par le XC40, dont les ventes se sont élevées à 239 unités (247 exemplaires vendus en 2018). Le Volvo XC90 a, quant à lui, séduit pas moins de 154 acheteurs (contre 158 en 2018).

«Qu’il s’agisse du très compact XC40, du luxueux vaisseau amiral XC90, ou de l’élégant XC60, notre gamme de SUV séduit grâce à la qualité des matériaux qu’elle propose, l’ingéniosité de son design, la technologie qu’elle développe, et la sécurité et confort qu’elle procure. S’ils ont autant la cote, c’est parce que les SUV Volvo combinent différents avantages : position de conduite en hauteur, systèmes de sécurité à la pointe de la technologie, intérieur spacieux et design épuré», explique Mehdi Bouhafs, directeur général de Scandinavian Auto Maroc.

Le Volvo XC40 est l’un des best-sellers de la marque: particulièrement séduisant, ce véhicule se prédestine en priorité à une clientèle jeune et féminine. Côté technologie, le XC40 embarque l’ensemble des dispositifs de sécurité de la marque, mais également la connectivité et les systèmes multimédias déjà récompensés sur les gammes 90 et 60. De son côté, le nouveau Volvo XC60 est le partenaire idéal de ceux qui mènent un mode de vie actif. Il s’agit également de l’un des véhicules les plus sûrs jamais conçu, puisqu’il regorge d’innovations. On y trouve par exemple l’assistance à la direction qui fait son entrée dans l’écosystème révolutionnaire City Safety, mais aussi le nouveau système de sécurité baptisé «Prévention de changement de voie sur la voie opposée», etc.

De son côté, le XC90, dont le facelift a été lancé au 3e trimestre de 2019, représente la quintessence même du design scandinave moderne, du luxe à la suédoise et de l’innovation technologique. Caractérisé par sa force sophistiquée et par son charisme affirmé, le plus luxueux des SUV Volvo arbore un look puissant et distinctif empreint d’élégance. Parmi les innombrables technologies de sécurité active qui sont disponibles à son bord, une assistance à la direction via le système City Safety avec freinage automatique qui est capable de reconnaître les piétons, les cyclistes et les grands animaux. On y trouve également le système d’anticipation de collision frontale (sur la voie opposée) par freinage automatique.

Le concessionnaire promet plusieurs nouveautés dans les showrooms cette année.