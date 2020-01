Près de 400 000 véhicules produits par Renault Maroc en 2019

Année riche en réalisations pour le Groupe Renault au Maroc. L’opérateur français a pu consolider ses acquis sur l’ensemble de ses activités. Selon le management du groupe, la 2e grande entreprise du Royaume performe grâce à la production de ses usines de Tanger et Casablanca avec près de 400 000 véhicules produits. Le groupe, avec ses deux marques Renault et Dacia, conserve une part de marché de 42,4%. En plus, Renault Clio devient la voiture la plus vendue dans le Royaume.

Plus que jamais, le groupe joue son rôle de locomotive au service du développement de l’industrie automobile du Maroc en accompagnant l’installation des nouveaux fournisseurs venus appuyer la montée en puissance de ce secteur, 1er exportateur du Royaume pour la 6e année consécutive.

A en croire les données de Renault, les usines de Tanger et Casablanca ont consolidé en 2019 leur rythme de production grâce à l’attractivité des produits fabriqués dans le Royaume pour répondre à la demande nationale et internationale, malgré un marché mondial en repli. Les deux sites de production poursuivent leur fonctionnement en trois équipes complètes pour la deuxième année consécutive.

En 2019, le groupe français a renforcé les performances enregistrées en 2018 en partie grâce à la surperformance de l’usine Renault de Casablanca – Somaca qui bat un nouveau record de production. La production des usines du Groupe Renault Maroc atteint les 394 902 véhicules en 2019, dont 303 558 véhicules à l’usine Renault de Tanger et 91 344 à l’usine Renault de Casablanca – Somaca, en croissance de plus de 9% par rapport à 2018.

L’usine Renault de Casablanca a enregistré une année exceptionnelle en augmentant sa capacité de production à 100 000 véhicules par an au lieu des 80 000 en 2018. Etablissant un nouveau record annuel de production à plus de 90 000 véhicules, cette dynamique a permis à la Somaca de franchir la barre des 750 000 véhicules Renault et Dacia produits fin 2019.

Côté export, le Groupe Renault Maroc a dépassé 351 500 véhicules en 2019 : 283 816 véhicules produits à l’usine Renault de Tanger, soit 93% de la production de l’usine tangéroise et 67 698 véhicules à l’usine Renault de Casablanca, représentant plus de 74% de la production de la Somaca. La production des usines de Tanger et de Casablanca est exportée dans 74 pays faisant ainsi rayonner le «made in Morocco».