La Volvo S60 sacrée Voiture de l’année 2020 par l’Aivam

Enième bonne nouvelle pour Scandinavian Auto Maroc. La Volvo S60 vient de remporter le titre de la première édition du concours «Car of the Year 2020», organisé par l’Association des importateurs des véhicules au Maroc (Aivam). La Volvo S60 a ainsi réussi à s’imposer devant six autres voitures qui étaient en lice, à savoir la BMW Série 3, la Kia ProCeed, la Lexus UX 250h, la Peugeot 208, la Toyota Corolla et le Toyota RAV4. Les délibérations ont eu lieu après un mois de compétition qui a fait succéder essais dynamiques et statiques réalisés par un jury d’experts et de spécialistes automobiles.

Prenant à contre-pied les pronostics, la jolie suédoise s’est adjugé le grand sacre malgré l’absence d’un bloc diesel sous son capot dans un marché marocain pourtant diésélisé à plus de 92%. En effet, Scandinavian Auto Maroc a fait le choix du menu unique pour ce véhicule. Chez la concession, la version essence S60 T4 ainsi que la T8 plug-in hybrid sont d’ores et déjà disponibles.

«Nous sommes fiers de cette consécration qui vient plus que jamais reconnaître la qualité des modèles que nous commercialisons et qui sont la quintessence en matière de sécurité, de design, de luxe et de confort», se félicite Mohamed Abdelouahad El Kadiri, président de Scandinavian Auto.

Et si la Volvo S60 a réussi à s’illustrer en tant que voiture de l’année, c’est bien parce qu’elle regorge d’atouts ! Ce modèle est érigé sur la plateforme modulaire SPA, que l’on retrouve sur la XC60 et sur la V60, XC90, S90 et XC40 aussi. Il reçoit en outre une riche dotation en équipements de sécurité, parmi lesquels le système de protection anti-sortie de route, le freinage automatique d’urgence et «post-collision», le système anti collision City Safety upgradé, etc.

A l’intérieur de ce véhicule, on retrouve une ergonomie typiquement scandinave, avec des habillages en cuir que l’on retrouve sur le levier de vitesses, mais aussi des sièges Sport Confort Électriques avec fonction mémoire, dont le très généreux rembourrage qui assure un maintien latéral optimal. La nouvelle S60 est, en outre, une voiture qui est très connectée : elle intègre, entre autres, un combiné d’instrumentation digital de 12,3 pouces entièrement personnalisable, un écran tactile multimédia HD de 9 pouces, des radars avant arrières avec caméra, ouverture et démarrage sans clés (KEYLESS).

Côté dynamique, la Volvo S60 bénéficie d’un niveau de confort impressionnant, avec des trains roulants parfaitement efficaces. Son bloc essence T4 de 190 ch et de 300 Nm de couple est d’une discrétion remarquable. Pour rappel, Scandinavian Auto Maroc propose une variante encore plus puissante de la Volvo S60 équipée d’un bloc T8 Plug-In Hybrid.

Ce joyau du savoir-faire suédois est commercialisé dans tous les showrooms de Scandinavian Auto à partir de 464 000 DH.