Immatriculation des voitures et visite technique : un nouveau site pour la prise de rendez-vous

L’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) a annoncé la mise en place d’un portail électronique permettant la prise de rendez-vous à distance pour bénéficier des services des centres d’immatriculation des voitures et des centres de contrôle technique.

S’inscrivant dans le cadre du plan d’action intégré, élaboré par l’Agence, pour la reprise du travail dans les différents services supervisés par la NARSA, l’application de prise de rendez-vous en ligne, à travers le site électronique www.khadamat.narsa.gov.ma, a été mise en place pour profiter des services offerts par les centres d’immatriculation de véhicules.

Selon un communiqué du ministère de de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, cette application, dont l’accès est disponible sur ordinateurs ou sur smartphones, permettra d’organiser l’accueil des usagers, en prenant en compte la capacité de chaque centre afin d’offrir un service public de qualité.

Ce plan d’action intégré a été présenté lors d’une d’une visite effectuée, mercredi, par le ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara, afin de s’enquérir des mesures préventives prises par le centre d’immatriculation de véhicules et un centre de contrôle technique de véhicules à Rabat.

A cette occasion, M. Amara a affirmé que le ministère oeuvre, depuis le début de la pandémie de la Covid-19 au Royaume, à la préparation de cette étape, à travers de respect de la distance sociale, l’utilisation de produits désinfectants, ainsi que la mise en place de l’application électronique permettant au citoyen de prendre rendez-vous et d’éviter tout encombrement, notant que des instructions ont été données pour respecter toutes les mesures de santé et de prévention.

Ce plan fournit plusieurs lignes directrices visant à assurer la sécurité sanitaire et la santé des citoyens et usagers, de même que la continuité du travail et la durabilité des services fournis dans le domaine de la sécurité routière à la lumière de cette période de pandémie.

(Avec MAP)