General Motors annonce le retour des «Hummer» en 2021

General Motors a également entamé une campagne de teasing pour informer de ce retour. Le Hummer nouvelle génération «disposera toujours d’une allure militaire mais fera le deuil des V8 6.0 l essence.

Actuellement en cours de développement, le GMC Hummer EV est, ainsi que l’indique son nom, un véhicule zéro émission, un pick-up 100% électrique. Un concurrent direct du Tesla Cybertruck et du Rivian R1T.

GM annonce une puissance «électrisante» de 1.014 ch et, surtout, un couple maxi invraisemblable de 15.991 Nm. Rien à voir avec les 1.000 Nm que développe le V12 biturbo de la Classe S 65 AMG, ou encore avec les 1.600 Nm du W16 de la Bugatti Chiron.

Pour rappel, les Hummer H1 (1992), H2 (2003) et H3 (2005) avaient rencontré un succès commercial malgré leur grande consommation hors norme de carburant.