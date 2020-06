Automobile : les concessionnaires se préparent au déconfinement

C’est ainsi, par exemple, que Sopriam prépare activement la réouverture de ses showrooms et met en place des mesures de sécurité et d’hygiène strictes, tel que vivement recommandé par le ministère du commerce et d’industrie. Dans cet esprit, et pour assurer la sécurité de ses salariés et de ses clients, 100% des effectifs de Sopriam ont été testé au covid-19. C’est le cas d’ailleurs de plusieurs entreprises, en attendant que cette mesure soit généralisée à l’ensemble des sociétés.

Bref, afin de protéger ses employés, ses clients et ses partenaires, Sopriam met en place des mesures de sécurité et d’hygiène strictes, indique un communiqué du concessionnaire.

Parmi les mesures exceptionnelles ainsi instaurées, tous les commerciaux dans les showrooms et les techniciens dans les ateliers SAV seront équipés de masques ou visières, gants et gels Hydro-alcoolique. Ils sont également sensibilisés quant au respect des mesures d’hygiène telles que se laver les mains toutes les 30 minutes, respecter les distances de sécurité et limiter tout contact physique avec autrui. De plus, pour s’assurer de la bonne santé de ses collaborateurs leur température sera prise chaque jour à leur arrivée. Pour ce qui est des clients ou autres visiteurs, outre la prise de température, du gel Hydro-alcoolique sera mis à leur disposition.

Un traçage au sol sera également mis en place dans les showrooms et atelier SAV, avec deux itinéraires indiquant le sens d’entrée et celui de la sortie pour éviter toute interaction.

L’utilisation des outils communs, imprimantes, copieurs, …n’est autorisée qu’à une seule personne à la fois, et les appareils sont systématiquement désinfectés avant et après chaque utilisation. Les sols et les espaces de travail sont nettoyés toutes les 60 min et après chaque visiteur.

Lors de la réception, traitement ou restitution des voitures dans les ateliers SAV, seule la présence d’une personne à la fois sera autorisée devant les comptoirs. Une zone sera dédiée à la réception des véhicules et identifiée avec affichage de la procédure de désinfection. Les voitures seront désinfectées dès leur arrivée et les travaux entamés 10 minutes après.