Vidéo. Quand Gabriel Attal parlait de sa destinée aux jeunes du RNI !

«J’ai eu le plaisir de rencontrer celle qui a été la plus jeune députée du Parlement marocain et qui est devenue la plus jeune ministre de l’histoire du Royaume». Gabriel Attal, en 2017, parlait de Mbraka Bouaida, aujourd’hui (aussi) plus jeune présidente de région au Maroc.

Celui qui est devenu, ce mardi 9 janvier, le nouveau locataire de Matignon intervenait à l’époque lors d’une Université d’été de la jeunesse du Rassemblement national des indépendants (RNI). La première du genre de ce parti qui a retrouvé un nouveau souffle depuis l’élection de Aziz Akhannouch avec un renforcement des instances de la formation où la jeunesse a toujours occupé une place primordiale.

«Je repars du Maroc en espérant avoir une si belle destinée», avait alors lancé Gabriel Attal. À 34 ans, l’ex-ministre de l’Éducation nationale depuis juillet 2023 et ancien porte-parole du gouvernement, mais aussi ancien ministre chargé des Comptes publics, succède à Elisabeth Borne qui avait remis la démission du gouvernement au président français, qui l’a acceptée.