Vidéo. La déclaration de Paolo Gentiloni suite à sa réception par Akhannouch

Cette entrevue s’est déroulée en présence du vice-président exécutif de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis, Paolo Gentiloni, de la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, et du ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa.

A cette occasion, Gentiloni a relevé que la coopération entre le Maroc et l’UE est à même de promouvoir le développement économique et culturel, ajoutant que cette rencontre a été une occasion pour souligner l’importance des relations stratégiques entre l’Union et le Maroc et jeter la lumière sur les liens de confiance et de coopération solides unissant l’Europe et le Royaume.

Très heureux de rencontrer le Chef du Gouvernement marocain #Akhannouch. Engagement pour continuer à renforcer les relations entre le Maroc et l’Europe pic.twitter.com/X2cTfQEAGt — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) October 13, 2023

La tenue au Maroc des Assemblées annuelles de la BM et du FMI intervient dans une conjoncture géopolitique difficile et quelques semaines à peine après le séisme d’Al Haouz, a-t-il dit, soulignant que le Royaume “doit être fier de son organisation réussie de cet événement d’envergure”.