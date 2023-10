Vidéo. Aziz Akhannouch : «La Banque mondiale a apporté, depuis 65 ans, son soutien au Maroc»

Depuis 65 ans, la Banque mondiale n’a pas manqué de soutenir et d’accompagner le Maroc dans les différentes phases de son développement. Une relation qui ne cesse de se consolider et qui est promise à un bel avenir. C’est en substance le principal message du discours du Chef de gouvernement, Aziz Akhannouch, prononcé à l’occasion de la célébration de 65 ans de partenariat entre le Maroc et le Groupe Banque mondiale (BM), dans le cadre des Assemblées annuelles de la BM et du FMI qui se tiennent du 9 au 15 octobre 2023 à Marrakech.

«Le Maroc a adhéré à la Banque mondiale (BM) en 1958, soit deux ans après son accession à l’indépendance. Durant 65 ans, l’institution de Bretton woods a apporté son soutien au développement du pays et à ses réformes structurelles et sectorielles. Nous sommes confiants que la BM va nous accompagner dans notre stratégie clairvoyante visant une trajectoire de développement pérenne et inclusive du pays», a déclaré Aziz Akhannouch, tout en précisant que ce partenariat exemplaire entre le Royaume et la BM a permis de financier plus de 230 grands projets pour un montant d’environ 21 milliards de dollars.

Le portefeuille actif des projets de la BM au Maroc s’élève, quant à lui, à près de 7 milliards de dollars et «reflète la convergence durable entre les interventions de la Banque et les priorités du gouvernement du Maroc», poursuit le chef de l’Exécutif.

Les réformes de la santé et l’éducation, plus du tiers du portefeuille actif de la BM

«En application des hautes orientations royales, le gouvernement marocain s’attelle depuis octobre 2021 à l’édification de l’Etat social, à travers les réformes prioritaires de la protection sociale, de la santé et de l’éducation. Ces secteurs représentent 36% du montant du portefeuille actif de la banque au Maroc», a indiqué Akhannouch, soutenant que la Banque accompagne également les autres secteurs prioritaires du gouvernement, aussi bien ceux vitaux comme l’eau et l’agriculture que les domaines de la gouvernance et la transition numérique.

«Aujourd’hui, alors que nous faisons face à des enjeux plus complexes et plus interconnectés, le rôle de la Banque mondiale est plus cruciale que jamais. Elle doit continuer à innover, d’élaborer des solutions pragmatiques, et ce afin de relever les défis d’un monde confronté à des scénarios de plus en plus volatiles, de la pandémie sanitaire, aux tensions géostratégiques, à l’inflation au réchauffement climatique. Les défis sont considérables», a lancé Akhannouch au gotha de la finance mondiale.

Le chef du gouvernement a ainsi rappelé que le financement de la Banque mondiale en faveur du Maroc pour sa riposte face à la Covid-19 en 2020, d’un montant de 400 millions de dollars, «souligne la capacité de réponse adaptée de l’institution face à ces aléas».

Sur un autre registre, Aziz Akhannouch a salué les efforts entrepris dans le cadre de la réforme en cours des banques multilatérales de développement visant à «renforcer leurs moyens d’action et améliorer l’efficacité de leur intervention». Dans ce cadre, «nous suivons avec grand intérêt les discussions en cours pour la mise en place d’un nouveau modèle opérationnel et financier pour la Banque mondiale qui ouvrira la voie, nous l’espérons, à un véritable changement de paradigme en matière de financement du développement», a souligné Aziz Akhannouch.