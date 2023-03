Vente automobile : Plus de 21,66 MMDH à fin février

Les ventes du secteur automobile ont atteint plus de 21,66 MMDH à fin février 2023, en hausse de 40,5% par rapport à la même période une année auparavant, selon l’Office des changes.

Tous les segments du secteur ont enregistré de fortes progressions, notamment le segment de la construction (+44,7%), celui du câblage (+43,8%) et celui de l’intérieur véhicules et sièges (+20%).

En parallèle, les exportations du secteur électronique et électricité se sont accrues de 36,4% à 3,65 MMDH à fin février 2023. Cette évolution s’explique principalement par la hausse des ventes des composants électroniques de 57,7% à 1,4 MMDH et celles des fils et câbles (+33,9% à 1,37 MMDH).