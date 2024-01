Les récentes précipitations redonnent certes de l’espoir, mais ce n’est pas une raison pour baisser la garde. La situation hydrique au Maroc est alarmante et tous les efforts doivent être conjugués pour gérer la rareté de l’eau. Et dans la durée. La sécheresse, qui dure depuis plus de cinq ans, doublée des changements climatiques, guette.…