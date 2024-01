Un registre électronique centralisé pour les MRE

Une nouvelle procédure pour la délivrance des “Prestations consulaires de proximité” a été mise en place en faveur des Marocains résidant à l’étranger (MRE) auprès de l’ensemble des Missions diplomatiques et postes consulaires, indépendamment du poste dont relèvent leurs lieux et pays de résidence.

Ce nouveau service, lancé par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger dans le cadre de la Haute sollicitude de Sa Majesté le Roi Mohammed VI envers les MRE, répond aux besoins de modernisation et de rapprochement des prestations consulaires, de même qu’il vise à satisfaire les attentes des usagers pour des services consulaires de proximité modernes et interactifs.

Pour le lancement de cette nouvelle procédure, le ministère a procédé à plusieurs actions de coordination avec les Départements partenaires concernés par la réforme ainsi qu’à la mise en place, le 23 octobre 2023, du Registre électronique centralisé des immatriculations consulaires avec des identifiants uniques non impactés par le changement de poste de rattachement et à l’implémentation de nouvelles évolutions informatiques des systèmes consulaires pour englober tous les aspects de cette réforme.

La mise en place du Registre électronique centralisé des immatriculations consulaires permet, en effet, aux MRE de solliciter des rendez-vous pour les différentes prestations consulaires (passeport, CNIE, actes notariaux, légalisation, attestations, etc.), sachant que les postulants peuvent se présenter à un poste du réseau consulaire du Royaume et se faire ainsi délivrer leurs prestations.

En vue de la mise en œuvre de cette nouvelle procédure, une phase de test de délivrance des “Prestations consulaires de proximité” a été menée à compter du 13 novembre 2023, au niveau des postes consulaires en France. Son implémentation au niveau des consulats généraux en Espagne a été effectuée à partir du 20 novembre 2023.

Au terme de la phase de test déployée au niveau des postes pilotes en Espagne et en France, il a été décidé de généraliser cette solution à l’ensemble des Missions diplomatiques et postes consulaires du Royaume.

Les Marocains résidant à l’étranger peuvent ainsi introduire leurs demandes de rendez-vous et se faire délivrer toutes les prestations consulaires précitées, au niveau de toutes les Missions diplomatiques et de tous les postes consulaires du Royaume, à l’exception des prestations relatives à l’état civil (transcription de naissance et de décès, délivrance des actes de naissance et de décès et des livrets de famille), et ce, dans l’attente de la mise en œuvre du texte d’application relatif à la nouvelle loi ayant trait à l’état civil.