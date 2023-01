Un nouvel élan pour une diaspora marocaine active et engagée

Cet évènement a réuni des membres de la diaspora, des acteurs institutionnels, des acteurs publics et privés, ainsi que des membres de la société civile. L’occasion d’échanger sur les enjeux de l’intégration de la diaspora dans le développement du Maroc et les outils nécessaires à cette intégration.

Intervenant à cette occasion, Jamal Belahrach, le président de la Maison de la Diaspora marocaine, a d’emblée souligné que les Marocains du monde qui font le choix d’un retour temporaire, ou définitif, éprouvent un grand nombre de difficultés à s’intégrer dans leur pays d’origine. «Nous ambitionnons de les accompagner et de les sensibiliser à la stratégie de développement économique du Maroc, ainsi qu’à créer un réseau mondial et constituer des groupes d’influence efficaces», a-t-il expliqué.

Le président du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger, Driss El Yazami, a de son côté fait part, au micro de La Vie Eco, de son bonheur d’être présent au lancement de la Maison de la Diaspora marocaine. «C’est une idée qui germait depuis très longtemps. Son lancement intervient à un moment très particulier, au lendemain du discours Royal, du 20 août 2022, qui a appelé à une refondation de la politique envers la communauté marocaine résidant à l’étranger », a-t-il précisé.

El Yazami a par ailleurs fait remarquer que la communauté marocaine à l’étranger connait des transformations remarquables, avec notamment l’émergence de la jeune génération et une élévation du niveau socioculturel. «Environ 20% des Marocains du monde ont un bac +6 . C’est un réservoir extraordinaire qui pourrait donner un grand coup d’accélérateur au développement du Maroc», a-t-il noté.

Cet événement a été marqué par deux panels sous les thèmes «Quelle marque de Maroc pour créer une dynamique et une synergie avec les talents de la diaspora marocaine ?» et «Diaspora, un élan royal au service du développement du Maroc». L’occasion pour des membres influents de la diaspora marocaine de parler de leurs expériences et de s’exprimer sur leurs préoccupations, leurs besoins et les défis auxquels ils sont confrontés. Les panels ont eu également pour objectif de débattre de la manière avec laquelle la diaspora marocaine pourrait contribuer au développement du Maroc, et des moyens à mettre à sa disposition afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle.

La Maison de la Diaspora marocaine s’adresse à l’ensemble des Marocains du monde. Elle entend être un partenaire de choix pour l’ensemble de l’écosystème des acteurs en charge des politiques publiques à destination de la diaspora marocaine.