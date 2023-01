Un Marocain à la tête du pôle Afrique de l’Ouest de Vinci Energies

Le périmètre du nouveau manager comporte les filiales marocaines (Cegelec Maroc), du Sénégal, du Bénin, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée et de la Mauritanie, en plus d’activités en Afrique de l’Est et au Moyen-Orient, réalisant un chiffre d’affaires de 4,3 milliards DH et gérant un effectif de 3.000 collaborateurs.

Abdellah Sabri est âgé de 54 ans. Il a acquis une expérience de 30 ans au sein de la multinationale où il a gravi les échelons en démarrant en tant qu’ingénieur travaux jusqu’à occuper le poste de directeur général adjoint.

Durant sa carrière, A. Sabri a exercé les différents métiers de Vinci Energies : infrastructures d’énergie, tertiaire, l’industriel, Télécoms et Facility Management.

Il a consacré les 10 dernières années à développer les activités de Vinci Energies en Afrique en faisant de la filiale marocaine Cegelec Maroc un hub pour le continent.