Un déficit commercial de 356 MMDH en 2022, plombé par la facture énergétique

Le déficit commercial du Maroc s’est établi à plus de 311,6 milliards de dirhams (MMDH) en 2022, en hausse de 56,5% par rapport à 2021, selon l’Office des changes. La facture énergétique a plus que doublé, atteignant 153 MMDH.

Malgré les excellentes performances des exportations des phosphates et dérivés et de l’industrie automobile, le déficit commercial du Maroc s’est creusé de manière inévitable en 2022, sous l’effet notamment de la hausse vertigineuse des importations de produits énergétiques, dans un contexte de forte inflation au niveau mondial.

Globalement, les importations ont augmenté de 39,6% à 737,73 MMDH et les exportations se sont améliorées de 29,4% à 426,1 MMDH, précise l’Office qui vient de publier ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs de l’année 2022, notant que le taux de couverture a perdu 4,5 points à 57,8%.

Côtés importations, la facture énergétique a plus que doublé, s’élevant à 153,52 MMDH en 2022. Cette évolution est tributaire essentiellement de l’accroissement des achats du gasoil et fuel (+40,34 MMDH) portés par la hausse des prix qui ont presque doublé (10.283 DH/T contre 5.195 DH/T), et dans une moindre mesure par celle des quantités (+7,2%).

Concernant les importations des demi-produits, elles ont augmenté de 46,4%, suite à la croissance des achats de l’ammoniac (21,39 MMDH contre 6,91 MMDH).

Les importations des produits alimentaires, de leur côté, affichent un accroissement de 44,9%. Cette évolution est attribuable à la hausse des approvisionnements en blé qui ont presque doublé sous l’effet prix en hausse de 40,8%, pour atteindre 25,9 MMDH. En parallèle, les quantités importées ont augmenté de 28,7%.

Exportations : Nouveau record pour l’automobile et les phosphates et dérivés

Côté exportations, les ventes des phosphates et dérivés se sont chiffrées à plus de 115,48 MMDH en 2022, en forte hausse de 43,9% par rapport à 2021. La hausse des ventes du secteur est attribuable à l’augmentation des exportations des engrais naturels et chimiques (+27,75 MMDH), due à l’effet prix en hausse de 74,4% (8,326 dirhams la tonne (DH/T) à fin 2022 contre 4,775 DH/T à fin 2021). En revanche, les quantités exportées ont enregistré une baisse de 11,8%. A noter que le secteur des phosphates et dérivés se positionne désormais en tant que premier secteur exportateur du pays, devant celui de l’automobile.

Ce dernier a également explosé les compteurs en 2022, avec des ventes à l’étranger qui ont atteint 111,28 MMDH, en hausse de 33% par rapport à 2022. Cette hausse concerne les ventes du segment de la construction (+40%), celles du segment du câblage (+28,9%) et, dans une moindre mesure, celles du segment de l’intérieur véhicules et sièges (+3,7%).

En parallèle, les exportations du secteur agriculture et agroalimentaire s’établissent à 81,2 MMDH à fin 2022, en augmentation de 16,2% par rapport à 2021.

De leur côté, les exportations du textile et cuir s’accroissent de 20,7% au titre de l’année 2022 pour frôler la barre des 50 MMDH.