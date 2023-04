Un acteur mondial du marketing numérique lance sa plateforme de formation au Maroc

Totalement gratuit, le programme «Digital Ad Certificate» vise à former des spécialistes de la publicité numérique sur des plateformes telles que TikTok, LinkedIn, Snapchat, Twitter et Meta.

Aleph Group Inc, acteur mondial dans le domaine de la publicité numérique, vient de lancer au Maroc un programme de formation et de certification dans le domaine du marketing numérique.

Appelée «Digital Ad Certificate», la plateforme de formation est gratuite et vise à accompagner et former une génération de spécialistes du marketing numérique sur des plateformes telles que TikTok, LinkedIn, Snapchat, Twitter et Meta, entre autres.

Les bénéficiaires peuvent notamment avoir accès à un vaste contenu sur les meilleures pratiques utilisées dans le domaine. Ils pourront en outre prendre part à des masterclasses dispensées par des experts du groupe. Il suffit pour eux de s’inscrire sur la plateforme www.digitaladexpert.com et de suivre les cours qui leur seront proposés en ligne.

La certification est également un moyen d’accréditer de nouveaux acteurs qui ne possèdent pas forcément d’expérience préalable dans le domaine de la publicité numérique.

A noter que la plateforme de formation est aujourd’hui disponible dans plus de 115 pays tels que l’Égypte, les Émirats arabes unis, la Jordanie, le Maroc, la Tunisie, l’Algérie et bien d’autres.