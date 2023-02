UA : Akhannouch représente S.M. le Roi à la Conférence d’Addis-Abeba sur le climat

Le chef de gouvernement, Aziz Akhannouch, représente S.M. le Roi Mohammed VI à la 2ème Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la Commission climat pour la région du Sahel, qui se tient ce vendredi au siège de l’Union africaine à Addis-Abeba.

Le chef du gouvernement représente également S.M. le Roi Mohammed VI au 36ème Sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine qui se tiendra à Addis-Abeba, les 18 et 19 février courant.

La délégation marocaine prenant part à ce Sommet est composée notamment du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, de l’ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l’Union africaine et la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, et de l’ambassadeur directeur général de l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), Mohamed Methqal.

Le Sommet de l’Union africaine se penchera, entre autres, sur la réforme institutionnelle de l’Union, l’état de la paix et de la sécurité dans le continent, l’octroi d’un siège à l’UA au sein du G20, la crise alimentaire mondiale, la réponse de l’UA à la pandémie de la Covid-19, l’évaluation du premier plan décennal de la mise en œuvre de l’Agenda 2063 et les questions relatives à la Zone de libre-échange continentale (ZLECAF) et au changement climatique.