Triathlon de Larache : 26 pays représentés lors de la 16e édition le 9 juillet

La 16e édition du Triathlon International de Larache aura lieu le 9 juillet prochain, avec la participation de triathlètes en provenance de 26 pays.

Organisée sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, par l’association Triathlon Larache, cette manifestation sportive internationale verra la participation de 26 triathlètes Hommes et 46 triathlètes Dames dans la catégorie «Elites», en plus de 100 triathlètes (Hommes et Dames) dans la catégorie «Groupe d’âge», indique un communiqué des organisateurs.

Placée également sous l’égide de la Fédération Royale Marocaine de Triathlon, cette compétition sportive se déroulera conformément aux normes et règles établies par la Fédération Internationale de Triathlon (World Triathlon).

Ainsi, les triathlètes vont parcourir 750 m de natation, suivie de 20 km de cyclisme et 5 km de courses à pied, précisent les organisateurs, faisant savoir que l’étape de Larache est qualificative aux Jeux Olympiques de Paris.

Cette édition offre ainsi l’occasion aux athlètes marocains de se frotter aux triathlètes de haut niveau issus des quatre coins du monde, et se veut aussi l’opportunité de promouvoir les potentialités touristiques, patrimoniales et économiques de la région.

Lancé en 2004 par l’Association Triathlon Larache, ce trіаthlоn intеrnаtіоnаl sе vеut un rеndеz-vоus іncоntоurnаblе du cаlеndrіеr іntеrnаtіоnаl, еn rаіsоn nоtаmmеnt du hаut nіvеаu dеs pаrtіcіpаnts еt du cіrcuіt dе lа cоmpétіtіоn quі répоnd pаrfаіtеmеnt аux stаndаrds іntеrnаtіоnаux en la matière.