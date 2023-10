Travailleurs non-salariés : 3,8 millions de bénéficiaires de l’AMO au 26 septembre 2023

Le nombre total de travailleurs non-salariés (TNS) bénéficiaires de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) s’est élevé à 3.857.601 personnes au 26 septembre 2023, ressort-il de la note de présentation du projet de loi de Finances de l’année prochaine (PLF-2024).



Ces bénéficiaires se répartissent entre assurés principaux (1.929.721 personnes), conjoints (622.731) et enfants (1.305.149), précise cette note publiée sur le site du ministère de l’Economie et des finances.



Concernant le régime “AMO Tadamon”, il compte 10.229.617 bénéficiaires, dont 6.700.476 des ayants droit, indique la même source.



Ladite note fait également savoir que le montant des cotisations payés par l’Etat au profit de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) au titre de la période allant du 1er décembre 2022 au 30 septembre 2023, s’élève à plus de 6,4 milliards de dirhams (MMDH).



De surcroît, près de 2 MMDH seront versés au profit de la CNSS au titre du dernier trimestre de l’année 2023.



Par ailleurs, la note de présentation du PLF-2024 rappelle que les trois premiers trimestres de 2023 ont été essentiellement marqués par la poursuite du parachèvement de l’arsenal juridique relatif à l’AMO, notamment via l’adoption de la loi n°60-22 relative à l’AMO des personnes ayant la capacité de s’acquitter des droits de cotisations et n’exerçant aucune activité rémunérée ou non rémunérée.



De même, plusieurs mesures ont été déployées afin de répondre aux difficultés opérationnelles de la mise en œuvre du chantier de généralisation de l’AMO de base.



Selon la même source, le gouvernement, en application des Hautes Directives Royales, a également oeuvré à la mise en place des prérequis nécessaires à l’opérationnalisation du Programme d’Aide Sociale Directe prévue avant fin 2023, tout en accordant une attention particulière au déploiement du dispositif de ciblage RNP (Registre national de la Population) / RSU (Registre Social Unifié) sur l’ensemble du territoire national et à l’accélération de l’enrôlement des populations concernées auxdits registres.