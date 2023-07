Tramway de Casablanca : C’est parti pour les tests dynamiques des lignes T3 et T4

Dernière ligne droite pour le lancement des lignes T3 et T4 du tramway de Casablanca. Les premiers tests dynamiques des tramways de ces nouvelles lignes viennent de débuter sur un tronçon de la ligne T3 et ont pour objectif de confirmer la fiabilité de l’ensemble des équipements et interfaces du matériel roulant avec la plateforme ferroviaire, les installations d’énergie et les autres systèmes.

«Une rame de la nouvelle flotte de Casatramway circule depuis ce mercredi 12 juillet 2023 sur la partie énergisée de la ligne T3 située entre le Centre de maintenance d’Al Hantat et la station Hay Al Wahda Terminus, sur une distance d’environ 1 km. Cette rame devrait atteindre graduellement le bd Idriss el Harti», a annoncé Casa Transports dans un communiqué.

Au total, ce sont 40 rames de tramway qui seront soumises à ces tests au fur et à mesure de leur réception et qui serviront par la suite à assurer le service commercial des lignes T3 et T4 du tramway de Casablanca.

«Durant cette phase, les habitants de Casablanca sont invités à être vigilants et à respecter les règles de sécurité routière, à ne pas circuler sur la plateforme exclusivement réservée au tramway et à respecter la priorité du tramway aux carrefours», a souligné la société de développement local.

Casatransports rappelle, par ailleurs, que les travaux de réalisation des lignes T3 et T4 de Casatramway sont en phase finale. «A ce jour, les travaux de plateforme et voie ferrée sont réalisés sur une longueur de 25,5 km sur un total de 26 km. En ce qui est des aménagements urbains, ils sont achevés aujourd’hui à hauteur de 81%», précise la même source.