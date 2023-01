Tourisme : Le Maroc plus que jamais sur la carte

Dans la lancée de la relance du tourisme entamée en 2022, la dynamique qui sera enclenchée à partir de 2023 surfera surtout sur la performance incroyable des Lions de l’Atlas à de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Un véritable coup de com pour un pays qui dispose d’énormes atouts touristiques. Cette participation historique a contribué à un rayonnement sans précédent de la destination Maroc. Dépendant de marchés traditionnels comme la France, le Maroc pourrait ainsi élargir ses horizons, notamment du côté des pays asiatiques, réputés plus dépensiers. L’Office national marocain du tourisme (ONMT) n’a pas attendu longtemps pour s’adapter à cette nouvelle donne, en lançant une campagne de communication ciblée intitulée «We Dream Big».

Elle vise à capitaliser sur ce rayonnement international, ciblant notamment des marchés stratégiques comme les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït et l’Arabie saoudite. En attendant, la destination Maroc récupère ses marchés à l’international. L’année 2022 enregistrera l’arrivée de près de 10 millions de touristes. Entre juin et septembre 2022, les recettes touristiques ont atteint un record de 34,8 milliards de dirhams, en augmentation de 31,4% par rapport à la même période en 2019.