Tarik El Malki confirmé à la tête de l’ISCAE

Le directeur général par intérim de l’ISCAE, depuis juillet dernier, Tarik El Malki vient d’être confirmé, ce jeudi en Conseil du gouvernement, en tant que directeur général de cette institution. Le professeur est connu pour avoir un parcours «riche et diversifié» dans l’enseignement supérieur. Son plus est qu’il connaît bien la boîte où il a occupé le poste d’enseignant-chercheur depuis 2011. Cinq ans plus tard, il sera nommé directeur de développement, des relations internationales et de la communication avant d’être nommé, en 2019, DG de l’ISCAE-Rabat. Titulaire d’un doctorat en sciences économiques à l’Université de la Méditerranée Aix-Marseille, Tarik El Malki est également président de l’Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises au Maroc, de même qu’il est chargé du développement et de la communication au sein du CMC (Centre marocain de conjoncture).

Avec toutes ses responsabilités, El Malki n’a jamais mis de côté sa casquette de chercheur, notamment en publiant des analyses, des articles et autres ouvrages. Sur ce dernier rayon, on peut citer «La Responsabilité sociale des entreprises : le cas du Maroc» (2014), «Le Maroc : quelles voies d’émergence ?» (2020), ou encore «Au-delà de tout clivage : regards croisés sur le Maroc de demain», livre coécrit avec Nabil Adel, sorti en 2017.

C’est donc en étant muni de ce background et avec l’expérience cumulée que Tarik El Malki prend les commandes d’une institution de référence dans l’enseignement supérieur au Maroc.

Le Conseil de gouvernement a également approuvé 5 autres propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément à l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation :

– Ahmed Belmoudden, doyen de la Faculté des sciences d’Agadir.

– Hamid Rguibi Idrissi, directeur de l’École supérieure de technologie de Laâyoune.

– Abdelilah Briksi, doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines de Ain Chock Casablanca.

Au niveau du ministère de la Transition énergétique et du développement durable :

– Ali El Ghazi, directeur de la Centrale d’achat et de développement de la région minière Tafilalt-Figuig.

Au niveau du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts :

– Noureddine Kessa, directeur de l’Office régional de mise en valeur agricole (ORMVA) de Souss-Massa.