Tanger-Tétouan-Al Hoceima : 53 MMDH de projets d’investissements approuvés en 2022

Ces projets vont générer plus de 90.000 nouveaux emplois stables à terme.

La Commission régionale unifiée d’investissement (CRUI) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a approuvé, au titre de l’année 2022, 508 projets d’investissement, en hausse de 65% par rapport une année auparavant.

Ces projets totalisent un volume d’investissement global de plus de 53 milliards de dirhams (MMDH), permettant de générer plus de 90.000 nouveaux emplois stables à terme, indique le Centre régional d’investissement de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CRI-TTA), dans un communiqué rendu public à l’issue de la réunion de son conseil d’administration, tenue le 31 mars.

Par secteur, l’industrie représente 43% des projets approuvés, tandis que les services ont une part de 19% (notamment les services liés à l’industrie et à la logistique). En troisième position, le secteur du tourisme continue à attiser l’intérêt des investisseurs avec 14 % des projets approuvés, pour un montant d’investissement de plus de 3,9 MMDH et environ 2.600 emplois. Le secteur du commerce représente quant à lui 11% des projets approuvés.

Au total, les services du CRI ont accompagné le dépôt de 1.100 dossiers d’investissement en 2022, représentant environ 15% des dossiers déposés au niveau national, précise la même source, notant que la CRUI a tenu 207 réunions, lors desquelles 508 projets ont été approuvés, soit 63% des projets examinés durant cette période.