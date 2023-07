Taghazout Bay : l’offre résidentielle continue de séduire

Travailler à Agadir et habiter Taghazout Bay toute l’année, c’est le choix qu’un grand nombre de Gadiris ont fait. Dès les premières livraisons, cette composante a suscité l’engouement des acheteurs à la recherche d’un pied-à-terre dans la belle station balnéaire. Pour les Gadiris comme pour ceux qui vivent ailleurs, c’est un bien à fort potentiel locatif. «La composante immobilière de Taghazout Bay, développée en complément de l’offre hôtelière est constituée d’un ensemble de biens d’exception, conçus dans des espaces de vie étudiés pour offrir le meilleur compromis entre esthétisme, commodités et paysages naturels», explique-t-on auprès de la Société d’aménagement et de promotion de la station de Taghazout (SAPST) dans un communiqué.

Implantée en front de mer ou à proximité du golf, cette offre résidentielle totalise plus de 1.000 unités. Plusieurs projets résidentiels ont émergé, d’autres sont en cours de développement. La résidence Taourirt, avec des unités résidentielles dominant la baie, est l’un des projets phares proposés par la destination Taghazout Bay. «Ce nouveau quartier de prestige en front de mer se démarque par une architecture audacieuse et contemporaine, privilégiant la lumière et la clarté des espaces», avancent les responsables du projet.

Loyer minimum garanti

De 70 et 90 m², les appartements Towset sont une autre partie du projet qui offre un agencement intelligent pour faire bénéficier les occupants de vues multiples et dégagées, à la fois en direction de l’océan et du paysage de la destination. Proposées en formule RIPT, ces unités haut de gamme aux finitions soignées offrent aussi une alternative d’investissement avantageuse, avancent les responsables de la SAPST. «Grâce à la gestion locative sous le régime RIPT (Résidences immobilières de promotion touristique), les propriétaires bénéficient d’une gestion locative innovante et d’un branding assuré par une enseigne internationale, Radisson Residences; un syndic professionnel et un service après vente proactif et performant. Tout un chacun peut bénéficier de cette formule d’investissement unique au Maroc», soulignent-ils. Elle permet en effet aux propriétaires la gestion de leur bien en leur absence en leur garantissant un retour sur investissement. Gestion locative innovante, loyer minimum garanti, pas de frais imprévus, sont quelques-uns des avantages avancés. Située à 40 minutes d’Agadir, Taghazout Bay s’étale sur une superficie de 615 hectares en front d’une bande côtière de 4,5km de plages. S’appuyant sur un arrière-pays riche et authentique, Taghazout Bay, composée d’ensembles touristiques, résidentiels et d’infrastructures sportives et de composantes d’animation et de loisirs, est aujourd’hui une destination qui attire tout au long de l’année une clientèle haut de gamme et des touristes à la recherche de nouvelles expériences et d’évasion.

Outre l’offre résidentielle de 1.000 unités, composée de résidences fermées et sécurisées autour du golf, sous forme de villas et d’appartements, la station balnéaire a atteint 3.300 lits à fin 2022. C’est une offre hôtelière composée de sept enseignes internationales en plus d’un hôtel autour du concept de village de Surf. L’implantation de chaînes internationales consacre la montée en gamme de la destination. Il s’agit du Hyatt avec deux hôtels : Hyatt Place et Hyatt Regency ; Radisson, Hilton, Fairmont, RIU et Pickalbatros.