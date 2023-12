Suspension momentanée de l’accès à l’autoroute depuis les échangeurs de Médiouna et de Casa-port

La Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) informe les usagers de l’autoroute de contournement de Casablanca que l’accès depuis l’échangeur de Casablanca Centre (Médiouna) et l’échangeur de Casa-port, à destination de Mohammedia, sera suspendu momentanément à partir de ce jeudi, pendant les heures de pointes, de 8h à 10h et de 17h à 20h, et ce pour une durée de 3 semaines.

Cette suspension intervient suite à la réalisation des dernières couches de la chaussée sur la section autoroutière entre l’échangeur de Médiouna et l’échangeur de Casa-Port, dans le cadre du projet de triplement de l’autoroute de contournement de Casablanca, a précisé ADM dans un communiqué.

Par ailleurs, l’accès à l’autoroute via les autres échangeurs ne connaîtra aucune perturbation.

Des dispositifs de signalisation provisoire seront installés aux endroits appropriés pour faciliter la circulation et s’excuse de la gêne occasionnée par ces travaux visant à renforcer davantage la sécurité et la fluidité autoroutière.

Les usagers de l’autoroute sont appelés à contacter le centre d’appel au n°5050, ou consulter l’application ADM TRAFIC pour s’enquérir de l’état du trafic en instantané.