Sports : Le Maroc bien dans ses baskets !

Passons sur le parcours glorieux de l’équipe nationale de football en Coupe du monde et voyons ce que les Marocains ont accompli. Le Wydad de Casablanca et la Renaissance de Berkane sont sacrés champions d’Afrique. L’équipe nationale de futsal s’offre le championnat arabe deux fois consécutives (en Arabie saoudite et en Égypte). Le spécialiste des courses de demi-fond Soufiane Bakkali est sacré champion du monde du 3000 mètres steeple. L’équipe nationale féminine a été finaliste en Coupe d’Afrique des Nations (CAN), Les FAR, section féminine, ont été sacrées championnes d’Afrique. La sélection nationale de Taekwondo a remporté 7 médailles (4 en or, 1 en argent et deux en bronze) lors des championnats d’Afrique au Rwanda. Les cyclistes marocains Raja Chaker et Achraf Doghmi ont été tous les deux médaillés d’or à Abuja lors des championnats d’Afrique de cyclisme piste 2022… Bref, le Maroc est bien dans ses baskets !