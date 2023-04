S.M. le Roi préside ce jeudi la 3ème causerie religieuse du mois sacré de Ramadan

Cette causerie sera animée par le président du Conseil local des Oulémas de la préfecture des arrondissements d’El Fida-Mers Sultan, Mohamed Mouchane, sous le thème “La vertu de s’attacher à la corde solide d’Allah et à la Sunna de Son prophète”, en s’inspirant d’Al-Hadith Ash-Sharif, rapporté par l’imam Malik et dans lequel le Prophète Sidna Mohammed, paix et salut sur lui, a dit : “ Je vous ai laissé deux choses, le Coran et la Sunna, si vous les suivez, vous ne vous égarez jamais”.

Cette causerie sera retransmise en direct sur les ondes de la Radio et par la Télévision à partir de 17h00.