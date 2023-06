Sidi Bernoussi s’offre un nouveau complexe sportif pour près de 100 MDH

Dans quelques mois, les habitants de Sidi Bernoussi, à Casablanca, notamment les jeunes, auront droit à un Complexe sportif de haute facture, dont le coût prévisionnel frôle les 98 millions de dirhams.

Porté par la Société Casablanca Iskane et Equipement (S.C.I.E.), ce projet devra mobiliser en phase amorçage un investissement d’environ 44 millions de dirhams. Il s’agit de l’enveloppe prévue rien que pour les travaux d’aménagements extérieurs, voirie, réseaux divers et des terrains de sports. Dans ce dernier chapitre, le projet, qui entre dans le cadre global du Programme de développement du Grand Casablanca, consistera en un Centre sportif multidisciplinaire, avec un centre d’accueil, un stade de football, une école de football (avec 3 terrains de mini-foot), des terrains omnisports (basketball et volleyball), mais aussi des pistes d’athlétisme et autres skatepark.

Autant dire qu’il y en aura pour tout le monde chacun selon ses centres d’intérêts en matière d’animations sportives. Et même ceux qui auraient juste envie d’une marche à pleins poumons, leur attente sera satisfaite à travers les espaces verts qui meubleront ce Complexe qui se veut, selon ses initiateurs, ecofriendly. Mais ce n’est pas que sur le papier. En effet, le maître d’ouvrage délégué, la S.C.I.E., vient de lancer un appel d’offre relatif aux premiers travaux de construction. L’ouverture des plis est annoncée pour le 17 juillet prochain, jour où l’on saura l’entreprise qui s’occupera de ce chantier.