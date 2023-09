Séisme : Sécurité, reconnaissance, sauvetage, transport… voici comment la Gendarmerie s’est mobilisée

Peu de gens y ont fait attention, mais le séisme a été un véritable test pour les services de sécurité du Royaume. Et plus particulièrement pour la Gendarmerie Royale. La nature de la région touchée située au cœur des montagnes du Haut Atlas qui concentre les sommets les plus élevés d’Afrique du Nord, sur lesquels trône le mont Toubkal avec ses 4.167 m d’altitude, a constitué un obstacle parfois infranchissable pour les forces de secours et d’assistance.

Les gendarmes servant dans les brigades installées dans les principales localités des provinces touchées par le séisme, qui ont l’habitude d’évoluer dans ce type de terrains et connaissant tous les douars, les routes et les chemins perdus à travers la montagne ont rapidement été submergés par les appels de détresse et les demandes d’assistance.

Mais ils ont rapidement été soutenus par d’importants renforts provenant des unités territoriales des autres régions et des différentes formations de la Gendarmerie Royale. Ces renforts ont permis aux unités territoriales locales de renforcer leurs effectifs et de disposer de matériel adapté pour mener à bien les opérations de recherche et de sauvetage, mais aussi pour fournir l’aide humanitaire (denrées alimentaires, tentes, couvertures, etc.) dont la population a besoin.

Le Groupement aérien de la Gendarmerie Royale (GAGR) a également déployé toute sa flotte d’hélicoptères qui ont assuré des missions d’évacuation sanitaire, de recherche et de reconnaissance et des opérations de transport des aides humanitaires au profit des zones sinistrées les plus enclavées. Les pilotes d’hélicoptères ont travaillé en étroite collaboration avec les équipes médicales de la Gendarmerie Royale pour aider et orienter les opérations d’évacuation des blessés vers les structures hospitalières appropriées.

Des équipes des unités spécialisées de la Gendarmerie ont été projetées sur les zones sinistrées pour apporter leur expertise dans la gestion des catastrophes naturelles. Les équipes cynophiles, grâce à des chiens spécialisés dans la recherche des personnes sous les décombres, ont permis de sauver un grand nombre de personnes ensevelies sous les gravats.

Des cavaliers de la Gendarmerie Royale ont été également mobilisés pour participer à la sécurisation des zones affectées par le séisme. Et enfin, des équipes spécialisées dans le sauvetage en montagne ont été déployées dans les zones les plus reculées du séisme pour aider à la recherche des victimes et à l’évacuation des blessés.

Ensuite, des équipes d’identification des cadavres relevant de l’Institut de criminalistique de la Gendarmerie Royale (ICGR) et de l’Institut des analyses génétiques de la Gendarmerie Royale (IAGGR) ont pris le relais pour identifier les cadavres des victimes du séisme.

Avec l’afflux global de renforts issus de tous corps confondus auxquels se sont rapidement ajoutés des convois d’aides humanitaires affluant de toutes les régions du Maroc, la circulation a rapidement été engorgée, entraînant la possibilité d’accidents et donc le risque d’ajouter de la tension à la crise déjà existante.

En conséquence, des patrouilles de gendarmes ont été déployées sur l’ensemble des voies de communication menant aux zones sinistrées afin d’assurer la fluidité de la circulation sur ces axes, et ce, afin de faciliter l’évacuation des blessés et l’acheminement des aides humanitaires à destination.

Enfin, dans le but de sécuriser les familles sinistrées qui ont trouvé refuge dans des tentes, des gendarmes sont déployés, de jour comme de nuit, pour assurer la sécurité des cantonnements mis en place pour l’hébergement des populations affectées par le séisme et apporter aux sinistrés, déjà considérablement affectés sur le plan psychologique, un sentiment de sécurité et de sérénité.