Séisme : Les donneurs de “sangs” affluent toujours

C’est énorme. C’était, peut-être, imprévisible. Tous les centres de transfusion sanguine étaient pris d’assaut par les donneurs. Très loin des réponses auxquelles on assistait quand les appels se faisaient dans l’urgence quand on ressentait des besoins immédiats.

Au lendemain du séisme, les donneurs ne se sont pas fait prier pour se déplacer en masse. Selon les données officielles, ils étaient, samedi ayant suivi le séisme d’Al Haouz, pas moins de 8.000 donneurs qui ont répondu à l’appel du devoir national, dès 8 heures du matin. Le jour d’après, 11.000 Marocaines et Marocains prenaient leur patience dans le cœur, dans des files interminables, pour un don du cœur de leur sang.

Dimanche dernier, on décomptait des dizaines de milliers. Plus de 40.000. Et les chiffres peuvent être beaucoup plus importants. L’élan se poursuit parce qu’on sait que les besoins sont énormes pour les jours à venir.

Le pays, tout entier, est mobilisé. Outre les dons en nature, tout le monde se met à verser dans le Compte spécial 126. Dans un élan spontané de solidarité, les annonces portent des milliards de dirhams. C’est le Royaume du Maroc.

À l’étranger, les Marocains du monde s’activent et se mobilisent. Ce n’est pas un moment pour les discours ou pour les polémiques, comme l’insinuait Gad Elmaleh sur le plateau d’une chaîne de télévision de l’Hexagone dont les répliques se sont ressenties à grande échelle. Sans oublier les appels d’un Will Smith ou encore la reine de la pop Madonna et d’autres célébrités.

Un spectacle, signé Gad, est prévu à Paris, dont toutes les recettes iront au Compte spécial 126. À la faveur des orientations royales, la dynamique solidaire prend de plus en plus de l’ampleur.

Dans la foulée, l’Exécutif peaufine et agit pour être au diapason des instructions royales. Et ce, en répondant aux urgences tout en ayant à l’esprit la reconstruction. Un modèle marocain de réactivité, voire de proactivité. La reconstruction est sur les rails, dans toutes ses composantes.