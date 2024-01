Séisme d’Al Haouz : Sadiki fait le point sur le programme d’urgence

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, a effectué, dimanche, une visite de terrain à la Province de Taroudant pour s’enquérir de l’état d’avancement du programme d’urgence prioritaire pour l’atténuation des effets du séisme du 08 septembre 2023, mis en place pour réhabiliter et développer l’activité agricole au niveau de la Province.

Ainsi, le ministre a pris connaissance de l’état d’avancement du programme de reconstitution du capital de production agricole et relance des filières animales. Ce programme comprend la reconstitution du cheptel à travers la distribution d’animaux d’élevage aux sinistrés et la distribution de l’orge gratuite.

A cette occasion, le ministre a lancé l’opération de distribution d’animaux d’élevage (ovins et caprins) au profit des éleveurs sinistrés de la Province de Taroudant. Cette opération comprend la distribution de 25.000 têtes d’ovins et caprins au profit de 2.500 éleveurs relevant des zones sinistrées.

Dans une déclaration à la presse, le ministre a indiqué que l’opération de distribution d’ovins et de caprins au profit des éleveurs sinistrés est un processus de compensation gratuit qui vise à restaurer le dynamisme et l’équilibre du secteur de la production animale dans la région, d’autant plus que le secteur joue un rôle majeur dans l’économie agricole de cette région qui présente des caractéristiques propres en termes d’espèces.

Sadiki a également expliqué que cette opération a pour objectif de reconstituer le patrimoine animal et stimuler sa reproduction à travers la réinstallation de variétés adaptées en coopération avec l’Association nationale des éleveurs des ovins et caprins, notant qu’un budget de 200 millions de dirhams (MDH) a été alloué pour cette phase urgente qui concerne les 17 communes impactées au niveau agricole.

Accélérer le développement de la région

Cette phase d’urgence sera suivie d’une prochaine étape pour accélérer le développement de cette zone montagneuse, y compris l’expansion des projets d’agriculture solidaire dans le cadre de la Stratégie “Génération Green” lancée par Sa Majesté le Roi en 2020, qui se caractérisera par le renforcement des projets intégrés, la création d’opportunités d’emploi, et l’ancrage des agriculteurs et éleveurs dans ces régions.

Au niveau de la commune territoriale de Talgjount, le ministre a pris connaissance de l’état d’avancement du programme de l’infrastructure agricole qui vise à désenclaver les exploitations et les parcelles agricoles à travers la réhabilitation et la construction de pistes. Cet axe consiste à réhabiliter plus de 50 kilomètres (Km) de pistes agricoles pour un montant d’environ 53 MDH.

A cette occasion, M. Sadiki a donné le coup d’envoi des travaux de construction de la liaison routière reliant le Douar Tawgnism et le Douar Tozomatane sur une longueur de 2,4 km. D’un coût de plus de 3 MDH, ce projet devrait permettre le désenclavement des bénéficiaires de 5 douars.

Par ailleurs, le ministre a visité le chantier des travaux d’aménagement et de réhabilitation de la liaison routière reliant Douar Tiznirine au Douar Addaya sur une longueur de 8 km. D’un coût de 3,2 MDH, le projet permettra de désenclaver plusieurs douars sinistrés.

Au niveau de la commune territoriale de Sidi Ouaaziz, M. Sadiki a visité le chantier des travaux d’aménagement et de réhabilitation de la liaison routière reliant le Douar Starte au Douar Tagadirte N’idlane sur une longueur de 2,3 km. D’un coût de 1,2 MDH, le projet permettra de désenclaver plusieurs douars sinistrés.

Au niveau de la commune territoriale Talgjount, le ministre a pris connaissance de l’état d’avancement de l’axe relatif à l’infrastructure agricole. Ce dernier vise à garantir l’accès et à désenclaver les exploitations et les parcelles à travers la mise en place d’ouvrages antiérosifs pour lutter contre l’érosion, l’éboulement et les phénomènes de glissement ainsi que la réhabilitation des périmètres de la petite et moyenne hydraulique et la réhabilitation des seguias.

Le programme prévoit la réhabilitation de plus de 25 périmètres de la petite et moyenne hydraulique (PMH) et la réhabilitation de séguias sur un linéaire de 13,2 km pour un investissement global de 14 MDH.

M. Sadiki a finalement visité les chantiers de travaux d’aménagement et de réhabilitation des dégâts enregistrés au niveau du périmètre de la petite et moyenne hydraulique de Talgjount, et qui portent sur un réseau d’irrigation de séguias sur un linéaire de 1.500 Ml.