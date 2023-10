Séisme d’Al Haouz : Des unités mobiles pour l’attribution des aides financières

L’opération d’attribution de la 1ère tranche des aides financières au profit des familles touchées par le séisme du 8 septembre dernier, a démarré ce vendredi, dans plusieurs zones concernées.

A Marrakech, c’était au siège de la préfecture que cette opération a eu lieu. Pour garantir les conditions optimales de réussite, la CDG a mis en place une multitude de mécanismes à la disposition des bénéficiaires, outre les agences fixes de transfert d’argent, la Caisse nationale de retraites et d’assurances (CNRA), qui relève de la CDG et supervise l’opération, a notamment mobilisé sept unités mobiles dans plusieurs communes de la province de Taroudant. L’objectif étant d’être au plus près des bénéficiaires.

Il est à noter, en outre, que d’autres mécanismes sont aussi mis en service pour le meilleur déroulement de cette opération, qui sera déclinée de manière progressive, dont le numéro 05.37.26.73.74, ou encore un numéro de téléphone spécial via WathsApp 05.73.71.80.80.

Dans le même sillage, Barid Bank et Barid Cash ont lancé, ce vendredi, l’opération de distribution de cette aide financière au niveau de deux communes relevant de la province d’Al Haouz. Et ce en mobilisant plusieurs unités mobiles.

A rappeler que cette opération, qui se déroule jusqu’au 16 octobre, consiste en l’octroi de 2.500 dirhams par mois, et sur une année, aux familles dont les logements se sont partiellement ou totalement effondrés.