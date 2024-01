Séisme d’Al Haouz : 69 nouvelles sources d’eau identifiées par satellite

Le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a indiqué, mardi à Rabat, que 69 nouvelles sources d’eau ont jailli suite au séisme d’Al Haouz.



Dans un exposé présenté aux membres de la commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement à la Chambre des représentants, M. Baraka a fait savoir qu’après le séisme d’Al Haouz, des changements ont été constatés au niveau du débit des sources d’eau, notant que certaines ont vu leur débit augmenter et d’autres diminuer, outre l’apparition de nouvelles sources.



Le ministre a également relevé que son département a pris des mesures immédiates en coordination avec le Centre Royal de télédétection spatiale, ajoutant que 69 nouvelles sources d’eau ont été identifiées selon les données reçues et les images prises par satellite.



Ces sources d’eau se répartissent, selon le ministre, entre les provinces d’Al Haouz (32), de Taroudant (19), de Ouarzazate (10) et de Chichaoua (8).