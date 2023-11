Séisme: 810 millions de dirhams alloués à la reconstruction des routes

L’objectif principal était de faire le point sur l’état d’avancement du programme et de coordonner les différentes actions entreprises pour restaurer ces régions sinistrées.

La commission a révélé une série de mesures cruciales visant à accélérer le processus de reconstruction et à répondre aux besoins urgents des populations affectées. L’allocation de plus de 800 millions de dirhams pour la réparation des routes dans les zones touchées constitue l’une des principales décisions. Cette initiative vise à rétablir la connectivité dans les régions gravement touchées, permettant ainsi une reprise plus rapide de la vie quotidienne.

Un programme d’urgence d’une valeur de 810 millions de dirhams a été mis en place pour la réparation des routes endommagées. Les travaux de réhabilitation des tronçons de la route nationale reliant plusieurs régions ont déjà commencé, avec un engagement à poursuivre ces efforts pour rétablir la circulation et faciliter le déplacement des habitants.

Dans le secteur agricole, la distribution de 70 000 têtes de bétail aux éleveurs de moutons dans les provinces affectées devrait soutenir la reprise des activités agricoles et contribuer à la revitalisation économique locale. Les agriculteurs locaux ont également bénéficié de la distribution d’orge pour les aider à relancer leurs activités et à assurer la sécurité alimentaire dans ces régions.

Le secteur éducatif n’a pas été en reste, avec la prise en charge de 8 000 élèves et la reprise des cours dans les zones touchées. Cette mesure vise à garantir la continuité de l’éducation pour les jeunes affectés par le séisme. La mise en place de 830 tentes aménagées en salles de classe permettra d’assurer des conditions d’apprentissage appropriées malgré les défis posés par la destruction d’infrastructures éducatives.

42 centres de santé réhabilités

La commission a également annoncé le lancement prochain de la réhabilitation de 42 centres de santé prioritaires en décembre. Cette mesure vise à renforcer les services de santé dans ces régions sinistrées, assurant ainsi un accès adéquat aux soins médicaux pour les populations touchées.

Le projet de construction du barrage Tassa Ouikan, d’une capacité de stockage de 3 millions de mètres cubes, a également été examiné lors de la réunion. Ce projet, dont le coût est estimé à 449,6 millions de dirhams, contribuera à la promotion du développement local, à la valorisation des produits locaux et à la stimulation du tourisme écologique.

Dans ses remarques, le Chef du Gouvernement a souligné l’importance d’une action coordonnée et rapide pour répondre aux attentes des habitants des régions touchées. Il a salué le rôle positif du Parlement dans l’accélération des processus liés à la reconstruction et a exprimé la volonté du gouvernement de mettre en œuvre ces initiatives de manière efficace.

La réunion a reflété l’engagement du gouvernement à relever les défis posés par le séisme du Haut Atlas, démontrant ainsi sa détermination à restaurer ces communautés et à créer un avenir meilleur pour les populations affectées. La mise en œuvre rapide de ces mesures devrait contribuer à accélérer la reprise socio-économique des régions touchées par cette catastrophe naturelle.