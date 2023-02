Sécurité routière : le civisme du citoyen est déterminant

Un moment d’inattention, une vitesse excessive ou un appel téléphonique et l’irréparable survient. C’est contre pareils comportements irresponsables que l’Agence nationale de sécurité routière (NARSA) mène des campagnes de manière régulière et en particulier à la veille de la Journée nationale de la sécurité routière, célébrée le 18 février de chaque année.

La sensibilisation est bien entendu incontournable comme moyen efficace pour améliorer les comportements des usagers de la route, qu’ils soient piétons ou conducteurs. Car, outre l’état des routes et des véhicules, le comportement responsable des citoyens est déterminant.

Pour passer ce message, la NARSA souligne qu’une prise de conscience passe d’abord par l’éducation des usagers et en particulier les jeunes. Elle passe également par la formation des conducteurs. L’éducation des jeunes constitue l’un des piliers stratégiques de l’amélioration du comportement des usagers. C’est pourquoi l’agence a programmé, pour l’année 2023, la réalisation de plusieurs projets : l’intégration de l’éducation routière dans les curricula initiation pour le collège, la mise en œuvre de l’attestation scolaire de la sécurité routière et l’introduction de l’éducation routière dans le préscolaire. Des actions qui devraient se faire à travers la conception et la création de supports et outils pédagogiques au profit des enfants et des jeunes, diffusion d’une web série traitant de l’éducation à la sécurité routière # RoadSafety4kids, l’aménagement d’un espace de sensibilisation dans les colonies de vacances et enfin la création et l’équipement de clubs d’éducation routière en milieu scolaire et dans les maisons de jeunes.

En ce qui concerne la sensibilisation via la formation, la NARSA procédera, durant cette année, à la mise à niveau des procédures d’examen pour l’obtention du permis de conduire. L’agence prévoit, parmi les changements, d’élaborer des supports pédagogiques au profit des établissements d’enseignement à la conduite et la mise en œuvre d’une formation qualifiante pour les moniteurs. Par ailleurs, il est prévu l’élaboration d’un schéma directeur de développement du secteur de l’enseignement à la conduite et la mise en place de la nouvelle banque de questions de l’examen théorique. Enfin, troisièmement, la sensibilisation se fait aussi à travers l’exécution du Plan national de contrôle. Car ce dernier est, soulignent les responsables de la NARSA, «un levier important d’amélioration du comportement routier». Ce qui explique la mise en œuvre de quatre actions dans le cadre de la poursuite du Plan national de contrôle couvrant 2022-2024. Il est prévu, au cours de l’année 2023, la déclinaison régionale du plan, l’acquisition d’une nouvelle génération de radars, la dématérialisation de la procédure de déclaration des conducteurs pour les personnes physiques et la poursuite de la généralisation de la déclaration préalable du conducteur pour toutes les personnes morales.

«Motos et cyclomoteurs sûrs», un nouveau programme lancé

Le programme de sensibilisation s’étend également au volet des infrastructures routières. L’agence prévoit des sessions de formation sur le guide référentiel des aménagements de sécurité routière dans les villes. Doivent en profiter les cadres et techniciens des collectivités territoriales. Sera également déployé un programme spécial des aménagements de sécurité dans les zones d’accumulation des accidents de la circulation et sera poursuivi le programme «Safe School» en vue d’une sécurité aux environs des établissements scolaires. Pour renforcer la sécurité routière, il est nécessaire de renouveler le parc du transport routier, ce qui est, faut-il le rappeler, déjà entamé. Et toujours dans ce même souci, l’agence lance le programme «Motos et cyclomoteurs sûrs».

Au-delà de ces actions, la NARSA intervient par ailleurs auprès de partenaires divers en lançant des appels à projets au profit des associations et une campagne de sensibilisation à l’aptitude médicale à la conduite. Autant de chantiers qui devraient être réalisés en 2023 pour souligner qu’en dehors du Code de la route et de la mobilisation des agents de la circulation, la sensibilisation à un comportement responsable des usagers de la route est un facteur central pour la lutte contre les accidents de la circulation.

Avec une moyenne annuelle de 3.500 décès et 10.000 blessures graves, le coût socioéconomique des accidents est estimé à 19,5MMDH. C’est pourquoi les responsables agissent sur le plan de la sensibilisation d’abord pour mobiliser les usagers de la route contre l’insécurité routière mais également pour renforcer le contrôle. Ainsi, le plan d’action a été élaboré suite à l’analyse de l’état des lieux des accidents de la circulation, en fonction des espaces et des causes principales et suite à la délimitation des tronçons et axes routiers les plus dangereux.

La sensibilisation est aussi l’affaire du privé

Au-delà des campagnes de la NARSA, des acteurs privés se mobilisent également pour lutter contre les accidents de la route. Ainsi, le Collectif autonome des parents d’élèves des établissements français du Maroc mène des actions de sensibilisation durant toute l’année auprès des enfants sur l’importance des règles de sécurité en voiture : ceinture de sécurité, siège rehausseur, l’organisation des circuits de perfectionnement de la maniabilité en bicyclette et des projections aux élèves des films de sensibilisation. L’objectif est de faire découvrir aux enfants dès le plus jeune âge que la route n’est pas à prendre mais à partager, c’est acquérir des comportements qui permettent de se protéger des dangers de la circulation et de tenir compte des autres usagers de l’espace routier.