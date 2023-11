Un label pour les meilleures écoles supérieures marocaines voit le jour

TOP School in Morocco – Ranking 2023© est le nouveau label issu du baromètre Diorh-Campus Mag des diplômes marocains, lancé en 2017, dont l’objectif est de combler un vide important : l’absence d’outils fiables permettant d’éclairer les différents acteurs (entreprises, étudiants, corps pédagogique) sur l’attractivité et l’employabilité des jeunes diplômés et leur capacité à répondre aux besoins des entreprises marocaines.

Cet outil de référence, s’appuie exclusivement sur le point de vue des recruteurs, explique-t-on dans un communiqué. Il a mobilisé plus de 60 directeurs des ressources humaines d’entreprises marocaines de premier plan, pour mettre en lumière la qualité de l’enseignement supérieur, particulièrement pour les écoles d’ingénieur et de management. Les meilleures écoles, celles qui ont été plébiscitées par les employeurs sondés, bénéficieront du label TOP School in Morocco – Ranking 2023©. Une première au Maroc.

«Notre objectif est ainsi d’informer l’écosystème étudiant, et de fournir aux écoles un outil de promotion puissant, afin de renforcer leur attractivité et de mettre en avant leur engagement envers l’excellence», explique Youssef Ziraoui, à l’origine de cette initiative.

A noter que ce label couvre les diplômes Bac + 5 des écoles d’ingénieur et de management étatiques ou reconnues par l’Etat. Le questionnaire soumis au panel composé de DRH a permis de l’interroger sur trois grandes dimensions, pondérées de manière équitable : le classement de notoriété, le classement critériel et le niveau de rémunération octroyée aux jeunes diplômés selon leurs diplômes. Cette dimension évalue les salaires accordés aux jeunes diplômés en fonction de leur diplôme et de l’institution qu’ils ont fréquentée. En établissant un lien direct entre la rémunération des diplômés et leur établissement d’enseignement, le classement tient compte de l’impact réel des écoles sur la réussite professionnelle de leurs étudiants, conclut-on.