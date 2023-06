Taxis : M’diq-Fnideq passe à la gestion électronique

Adopter la gestion électronique moderne des taxis, c’est l’objectif de la préfecture de M’diq-Fnideq, dont le gouverneur a tenu une réunion avec les représentants des autorités provinciales et sécuritaires, et des collectivités territoriales en vue de déterminer les étapes procédurales à suivre pour assurer la mise à niveau et la réglementation du secteur.

Il a été question d’examiner les mesures nécessaires pour activer et accélérer la transition vers les permis de confiance biométriques.

Ainsi, l’opération d’impression des permis de confiance biométriques devrait se poursuivre et leur délivrance sera assurée aux professionnels dans les meilleurs délais. cela dit, le registre papier, sera conservé de manière temporaire.

Il est à noter que les autorités préfectorales de M’diq-Fnideq ont pris, il y a plusieurs mois, une série de mesures visant à réglementer et mettre à niveau le secteur des taxis. A cet effet, deux décisions ont été publiées en janvier dernier, à savoir la réglementation des permis de taxi, et la mise à niveau et l’équipement des bureaux de pointage des taxis à M’diq, Fnideq et à Martil.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la mise en adéquation des procédures en vigueur en matière de gestion du secteur des taxis avec les dispositions de la loi 55-19 relative à la simplification des procédures et formalités administratives.